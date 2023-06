L'amministratore delegato dell'Lucaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Monza:"Oggi è una ricorrenza significativa per la nostra famiglia (13 anni di presidenza, ndr), con la prima e la seconda presidenza Percassi mio papà raggiunge la massima longevità come presidente nella storia dell'Atalanta. Da bergamaschi questo ci rende orgogliosi, sappiamo quanto affetto e quanto lavoro c'è dietro, ma anche quanta responsabilità c'è dietro questa carica, quanto i bergamaschi si identificano e vogliano bene all'Atalanta. È una grande responsabilità, ma anche un grande orgoglio per il percorso fatto, anche conoscendo quella che è la nostra dimensione".- "È stato un anno molto importante, per la prima volta nella storia del club, dall'inizio fino a oggi, siamo rimasti nei primi sette posti. Questo vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante, ma sappiamo tutti quanto questa sia una gara fondamentale, siamo molto concentrati".- "D'altra parte siamo tutti affezionati alla storia, la storia non si dimentica. Nel calcio le cose cambiano velocemente, noi come società abbiamo la responsabilità di fare le cose al meglio. Vorremmo poter fermare il tempo, ma il tempo non si può fermare. Come società dobbiamo fare le cose bene sempre rispettando la nostra identità"."Io riprendo le parole del mister, quelle che ha detto ieri in conferenza stampa. Conta il presente è questa partita, ci giocheremo moltissimo. Deve essere comunque una grande festa per tutti. Poi da domani si penserà al futuro".