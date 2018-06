Il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a margine della conferenza di presentazione delle nuove maglie da gioco, per la stagione 18/19. Inevitabile soffermarsi anche sul calciomercato nerazzurro, in entrata ma anche in uscita: "​Jankto ha anche la volontà di venire a giocare all'Atalanta, è uno dei giocatori che stiamo valutando - spiega Percassi, che non perde occasione per parlare di Gomez, sempre più accostato alla Lazio - il Papu è incedibile, lo dico l'ultima volta! Per Mandragora le cifre sono folli".



C'è stato modo anche di spendere due chiacchiere sul tecnico della Dea, Gasperini: "Io terrei il mister per tutta la vita, è di grande qualità e non perde occasione per dimostrarlo". Un occhio alla preparazione estiva è d'obbligo, con la sentenza della Uefa sul Milan, l'Atalanta non dovrà disputare gli spareggi: "Al momento siamo ai preliminari ed il nostro programma resta tale, la squadra andrà in ritiro come stabilito. Noi preferiamo parlare di quello che succede sul campo, vogliamo allestire una squadra competitiva anche in campo internazionale e abbiamo un mese per farlo. Ripartiamo da una certezza, che è Gasperini. Con lui vedremo cosa si potrà fare, ma a prezzi ragionevoli".