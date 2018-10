A margine della presentazione del bilancio di sostenibilità tracciato questa mattina da Radici Group, main sponsor dell’Atalanta, presso la palestra del Centro Bortolotti di Zingonia, il presidente nerazzurro Antonio Percassi è ritornato sul campionato e sulla prestazione dei bergamaschi, sconfitti ieri al Franchi in una partita molto contestata: “Lasciamo stare l’episodio senza Var, ora dobbiamo prepararci al meglio per la prossima partita, è davvero incredibile quel che è successo ma abbiamo commentato già abbastanza ieri”.



VIOLA E SAMP- “È stata una grande partita e non meritavamo che finisse così, con questo episodio. Nelle fila dell’Atalanta ci sono giocatori nuovi che si devono ancora integrare bene, il mister ci sta lavorando, intanto prepariamoci alla Samp, sarà una partita importante. La squadra ha fatto una grande prestazione contro una squadra molto forte, la Fiorentina, che noi abbiamo messo nettamente in difficoltà”.



MAL DI GOL- “La classifica se la guardo capisco che dobbiamo stare attenti perché, come ho sempre ribadito, il nostro primo traguardo é restare nella categoria. Il modulo con di ieri con Freuler più avanzato mi è piaciuto, manca solo il gol adesso, nel calcio serve fare gol, la squadra sta bene, siamo contenti, si sta riprendendo anche dalla botta Europa League, ma manca il guizzo. Domenica sarà una vera battaglia da affrontare ai massimi livelli contro i blucerchiati”.



VAR INUTILE- “Il Var? Se non viene utilizzato meglio lasciar perdere, quest’anno non siamo in linea con l’utilizzo utile che se ne faceva nei mesi scorsi”.