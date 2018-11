L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, si sofferma con i cronisti presenti all'evento per la presentazione del nuovo sponsor di manica. Dall'allenatore ai giocatori, un po' di tutto in salsa nerazzurra.



Si parte, inevitabilmente, da Gasperini: "Lui al Milan? Sono soltanto voci, infondate tra l'altro. Stiamo pensando alla partita di domenica con l'Empoli, abbiamo una rosa numerosa e ciò permette di avvicinarci ad ogni impegno con serenità, nonostante possa capitare un infortunio o una squalifica".



L'esaltazione nerazzurra del derby di Lombardia, contro l'Inter, è ancora fresca. Tra gli autori delle reti, il difensore Djimsiti: E' un patrimonio della società, come altri calciatori.Gasperini mi aveva detto che sarebbe andato in gol di testa" svela l'a.d.



"Stiamo disputando un campionato equilibrato come non mai, bisogna entrare in campo con il giusto atteggiamento altrimenti non è facile vincere contro qualsiasi avversario - ha aggiunto Luca Percassi, che poi parla del mercato in chiave acquisti o cessioni - Ancora non abbiamo fatto nessuna scelta, ci sono tante partite da qui alla sosta. A Gennaio vedremo...".