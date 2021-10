, che oggi ha ricevuto il Premio Glgs Ussi, ha parlato della stagione dei nerazzurri e delle tematiche di mercato: "Manchester? Speriamo di riuscire a fare un risultato positivo e di trarre degli insegnamenti. Siamo in testa è vero, ma al ritorno essere davanti sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti, tutte decisive, l'importante è non perderle. Cristiano Ronaldo? È un grandissimo giocatore, bisognerebbe chiedere a lui cosa pensa quando gioca con l'Atalanta. Il Manchester United è uno squadrone"."È difficile confermare questi risultati per una società di provincia, siamo la società più piccola delle rappresentati italiane e continuiamo con grande umiltà a proporre il nostro calcio con Gasperini che ha fatto bene"."Abbiamo altri tre anni di contratto, non ci sono problemi da parte nostra"."Allo stato attuale non c'è nulla, ce lo teniamo"."Non si è fatta la preparazione iniziale come si doveva e ci sono partite ogni tre giorni, per un giocatore questo è problematico. Speriamo termini qui""La permanenza nella categoria rimane il nostro obiettivo, tutto quello che viene in più è di guadagnato. Coppa Italia? Speriamo"."Questo è stato un grande dispiacere, non solo per noi però. Coi nostri tifosi sarebbe stato ancora più bello, speriamo che arrivi il via libera per tornare al 100% della capienza"."Questo è un campionato tosto, servirà sempre massima attenzione e concentrazione"."Assolutamente sì. Sarebbe la seconda volta che viene, li aspettiamo a braccia aperte"."No, io lo penso come primo obiettivo. Poi per il resto speriamo di fare bene come fatto in questi anni"."Il nostro settore giovanile ci ha sempre dato una grande mano anche per creare leggere plusvalenze"."Piccoli è fortissimo"."Mi dicono abbia fatto molto bene nelle ultime due gare con la nazionale slovena. Un bel segnale, speriamo ricominci con noi a fare gol".