8. Helmuth Schön, selezionatore della Germania Occidentale, ha visto via viala Coppa del Mondo sul suolo amico., capitano e leader di quella Nazionale, un anno prima ha deciso che ne aveva abbastanza del Bayern Monaco, della Bundesliga e della Nazionale tedesca. Si è trasferito negli Stati Uniti per giocare gi ultimi anni di carriera nei Cosmos di New York con Pelè e Chinaglia, in un calcio meno impegnativo ma estremamente remunerativo per le sue tasche.invece ha tirato i remi in barca subito dopo il Mondiale vinto nel 1974. Dissapori con la Federazione. Continua a giocare nel Bayern e come suo costume continua a segnare gol a camionate.Non c’è più neanche, la “freccia” dell’attacco di quella Germania. Ha solo ventisei anni ma un ginocchio malandato lo ha messo fuori dai giochi.Manca anche, lo squisito regista mancino di quella grande Germania che ha chiuso con la Nazionale praticamente il giorno dopo aver vinto il titolo nella finale contro l’Olanda di Cruyff e Neeskens.E’ proprio in quel ruolo che Helmuth Schön ha intenzione di schierare uno dei protagonisti del trionfo di quattro anni prima. Uno che faceva il terzino, ma che in realtà giocava già a tutto campo, inserendosi con intelligenza e segnando tanti gol con il suo tiro devastante da fuori area., ha giocato una stagione strepitosa, segnando la bellezza di quindici reti in meno di quaranta partite ufficiali.Quello che Schön non si aspetta di sentire è la risposta, contundente e inequivocabile di Breitner.che sul finire degli anni ’60 hanno avuto tanto impatto sulla cultura mondiale e ovviamente anche tedesca.I suoi capelli lunghi e la barba incolta di quel periodo lo fanno assomigliare tanto ai “barbudos” della Rivoluzione Cubana.In fondo qualche anno prima si guadagnò addirittura laLa decisione spiazza tutti. Opinione pubblica e media in primis.Ma non era lo stesso Breitner quello che aveva accettato le vagonate di pesetas per giocare nel, squadra simbolo del potere in Spagna e amatissima dal dittatoreNon era lui che girava per Madrid con automobili di lusso o che si faceva mandare le sue salsicce preferite direttamente dalla Baviera ogni settimana ?Non era sempre lui che nel 1977 girava per Monaco in Maserati ed era sponsorizzato da una multinazionale produttrice di tabacco?oppure le continue scaramucce con la Federazione di cui Breitner fu quasi sempre artefice e portavoce negli anni, compreso il rifiuto di rispondere ad alcune convocazioni della Nazionale durante i suoi anni al Real Madrid.e la Germania Ovest vista in quel Mondiale sarà solo una pallida controfigura dello squadrone ammirato solo quattro anni prima.Ma quando si parla di un calciatore controverso, ribelle e difficilmente inquadrabile come Breitner i cambi di direzione sono sempre frequenti.di quella squadra. Il team non è più ai livelli di quello della metà degli anni ’70 e anche la sua prima stagione con i rossi bavaresi si chiude senza acuti.In quella successiva però Breitner, con l’arrivo sulla scena di un giovane e formidabile attaccante di nome Karl-Heinzdopo sei lunghi anni di digiuno.L’intesa con il giovane “Kalle” e il loro strapotere in campo fanno si che tifosi e media decidano di coniare un nuovo nome al team: “Breitnigge” (contrazione dei nomi dei due campioni).Il titolo viene rivinto nella stagione successiva e Paul Breitner viene eletto “Miglior calciatore dell’anno” della Bundesliga.Decide, per una volta, di chiedere scusa per alcune dichiarazioni sulla presunta incompetenza del nuovo allenatore della Nazionale Jupp Derwall e nell’aprile del 1981 riveste, dopo sei anni, la maglia bianca con i bordi neri della Germania Ovest in un’amichevole contro l’Austria.Nel frattempo però il Bayern Monaco conquista laIl 26 maggio del 1982 ad attendere a Rotterdam Breitner e compagni ci sonoai quali però i pronostici lasciano poco scampo.Oltre a Breitner e Rummenigge ci sono Augenthaler, Dieter Hoeness e Dremmler, decisamente troppo per l’inesperta compagine di Birmingham.Quella sera però la proverbiale buona sorte che aveva accompagnato il Bayern nelle tre precedenti vittorie in Coppe dei Campioni li abbandona. Nigel Spink, il giovane portiere dei “Villans” entrato dopo pochi minuti al posto dell’infortunato Jimmy Rimmer, si trasforma in una specie di Gordon Banks parando il possibile e l’impossibile e il golletto di Peter Withe sarà sufficiente a. La Germania Ovest, pur senza brillare e con l’infamia del match di Gijon contro l’Austria, arriverà in finale.anche se il gol della bandiera tedesca segnato proprio da Paul Breitner nei minuti finali, gli permetterà di entrare nella storia come. In precedenza ci erano riusciti solo i brasiliani Pelé e Vavà e dopo di lui ci riuscirà solo Zinedine Zidane.. Un infortunio difficile da assorbire e una clamorosa lite con l’amico di sempre Uli Hoeness, General Manager del Bayern, lo convinceranno a chiudere, a soli 32 anni con il calcio giocato.​t. I due, ancora giocatori delle giovanili del Club, convivono in un piccolo appartamento. Dopo aver inviato a Paul Breitner diverse lettere invitandolo a presentarsi al Distretto militare per il servizio di leva senza mai ottenere risposta, in piena notte le forze dell’ordine piombano nell’appartamento condiviso dalle due giovani promesse del calcio tedesco. Breitner, avendo intuito il motivo della visita, corre a nascondersi in cantina mentre Hoeness deve rispondere impacciato alle domande sull’amico.“Poco male” diranno le guardie ad Hoeness.“Vorrà dire che tappezzeremo di manifesti la città fino a quando non lo troveremo” è la sentenza finale dei militari.A quel punto Breitner decide di presentarsi al distretto.“Il mio atteggiamento non piacque molto ai vertici militari del mio Paese. Passai un anno della mia vita a pulire dei cessi” ricorda oggi con un sorriso lo stesso Breitner.Fecero molto scalpore alcune dichiarazioni in cui disse che il giorno più difficile della sua vita fu quello in cui uccisero Che Guevara mentre alla domanda di un giornalista che gli chiedeva quale fosse in quel momento il suo più grande desiderio Breitner risposeLe sue grandi qualità di corsa, un’ottima tecnica ed un tiro dalla distanza di grande potenza e precisione lo trasformano ben presto in uno dei terzini più moderni e rivoluzionari di un calcio che stava rapidamente cambiando.Proprio i mondiali del 1974 furono la definitiva consacrazione per giocatori che, impiegati nel ruolo di terzini sinistri, diventavano spessissimo centrocampisti e anche attaccanti aggiunti. Ruud Krol e Francisco Marinho furono gli altri due precursori.. All’inizio come “spalla” del connazionale Gunter Netzer, regista sopraffino e dalla visione di gioco sublime e poi via via con sempre maggiori compiti in cabina di regia.Si sussurra anche che, tornato al Bayern nel 1978, fu proprio Paul Breitner nella primavera del 1980 a mettere il veto sull’acquisto da parte del Club bavarese del regista dell’Arsenal e della Nazionale irlandese Liam Brady, da tempo nel mirino di Uli Hoeness e della dirigenza tedesca.Hoeness decise di non contrariare l’amico e così il mancino irlandese finì alla Juventus, dove vinse due campionati consecutivi prima di far posto a “Le Roi” Michel Platini.Tutte tranne una: l’Eintracht Braunschweig.Il Club è di medio-bassa caratura ma il suo Presidente è nientemeno che Gunter Mast, multimilionario sponsor del Club e proprietario della Jägermeister, la ditta produttrice del celeberrimo amaro.E’ lui che si fa carico dell’esborso.E se sul campo le cose vanno in maniera più che dignitosa (l’Eintracht chiude a metà classifica con gli stessi punti del Bayern Monaco) e Breitner gioca una stagione ad altissimo livello, i rapporti con dirigenza e soprattutto con i compagni di squadra sono tutto fuorché idilliaci a tal punto che poco prima di firmare il suo ritorno al Bayern Monaco al termine di quella stagione Breitner saluterà così i suoi compagni: “Sto per farvi un grande favore. Vado a giocare da un’altra parte”.sulle reali convinzioni politiche di Breitner, negli anni successivi arriveranno diverse scelte che lo allontaneranno da quel simbolo della sinistra che lo aveva contraddistinto per anni.Prima un lucrosissimo spot per la multinazionale americana Mac Donald’s e poi addirittura la confessione sulla scelta del suo look anni ’70, capelli stile “afro” e barba incolta.“Portavo i capelli lunghi e la barba semplicemente perché piacevano a mia moglie” dichiarò all’epoca Paul Breitner … prima di firmare un altro lucroso contratto con la Gillette e … di tagliarsi la barba !dopo quello trasformato da Neeskens dopo soli due minuti di gioco avrebbe dovuto essere calciato da Gerd Muller, il rigorista prescelto.Breitner calcio con grande freddezza spiazzando Jens Joengbloed e riportando i suoi in parità prima che un gol dello stesso Gerd Muller sul finale del primo tempo si rivelò decisivo per l’assegnazione del trofeo.Durante i festeggiamenti in un lussuoso locale di Monaco di Baviera viene scattata una foto che ritrae Paul Breitner completamente nudo a bordo della piscina.Il Bayern decide di infliggere al giocatore una pesante multa.La risposta di Breitner è esemplare.prima che una serie di discussioni e polemiche con diversi componenti della Federazione non convincessero entrambe la parti a tornare sui propri passi.Oggi Paul Breitner svolge incarichi da opinionista in tv e per la carta stampata e dal 2007 è rientrato nei ranghi dirigenziali del Bayern Monaco, prima come osservatore e in seguito come promotore nel mondo dell’immagine del club.