Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a margine del press lunch nerazzurro riservato ai giornalisti della stagione della squadra e dei progetti futuri: "L'obiettivo primario è mantenere la categoria con la salvezza. Anche quest'anno stiamo facendo un buon campionato, inoltre inaugureremo a gennaio la nuova struttura del settore giovanile, è bellissimo e merita di essere visto. Siamo sulla strada giusta per iniziare la costruzione del nuovo stadio e in base alla classifica decideremo se giocare le ultime partite in casa o fuori, abbiamo un grande mister e dei grandi ragazzi, i conti sono in ordine grazie a mio figlio Luca ed è importantissimo in una squadra di calcio".