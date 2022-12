"Il mercato? La realtà è fluida e complicata. Le cose cambiano molto rapidamente e anche più volte. Noi ci siamo, ma non ha senso fare previsioni o annunci. Abbiamo le idee chiare, ma niente dipende solo da noi". Il numero uno dell'Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a L'Eco di Bergamo per analizzare il mercato di gennaio dei nerazzurri: "Noi abbiamo il vantaggio di contare su un gruppo competitivo. Quando arriverà il mercato vedremo. Io non ho mai avuto dubbi sui valori del gruppo e non ne ho oggi. La squadra è competitiva, infatti da inizio stagione occupa una posizione che vale il ritorno in Europa".



SULLE PLUSVALENZE - "L'Atalanta è tranquillissima. Siamo a disposizione delle autorità, piena fiducia nella giustizia. La verità verrà a galla. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per l’Atalanta"