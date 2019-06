"Il mio sogno oggi? Riuscire a dormire, vista l'ora (ride, ndr). Scherzi a parte, allestire una squadra importante per un campionato importante e una Champions League importante. Ma prima di tutto, salvarsi per noi è fondamentale. Quello che arriva in più è fantastico". Parola del Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, presente alla 'camminata nerazzurra' in corso di svolgimento a Bergamo.



GASP OK - "Su Gasperini ho bleffato. Avevo detto che dovevamo ancora decidere, ma ci eravamo già abbracciati trovando un accordo, ci siamo parlati decidendo cosa fare, ma non posso rivelarvi tutto. Stiamo sondando le cose per allestire una squadra competitiva, siamo già al lavoro".



CHAMPIONS - "All'inizio della Finale di Champions, ieri sera, ho pensato che già solo l'idea di affrontare una competizione del genere è fantastica. Uno spettacolo a livello mondiale, per una squadra di provincia come la nostra è un sogno incredibile e non mi sembra ancora vero...".



MERCATO - "Mio figlio Luca è andato in Germania? Si, lo confermo, ma solo per divertirsi. Lazzari e Petagna? Sono tante le piste, tanti nomi, ci sono tante cose in pentola. Cornelius a Bergamo? E' ancora un nostro giocatore, è venuto a respirare l'aria della festa in città".



CHAMPIONS A BERGAMO - "Champions in città? Sono fiducioso, quello è un altro sogno. Non posso dire molto a riguardo, il cantiere sta andando avanti alla grande. Gli stadi che ospiteranno le competizioni sono stati decisi, verranno rivelati nei prossimi giorni".