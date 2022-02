Anche l''Atalanta diventa americana. Antonio Percassi, che resterà saldamente il Presidente del club nerazzurro, ha commentato così la grande novità delle ultime ore: "Abbiamo colto questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita", si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Dea.