Sabato di lavoro per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: prosegue al 'Centro Bortolotti' di Zingonia la preparazione pre-campionato per i nerazzurri, al lavoro con il gruppo privo dei 'nazionali' e con la lista dei calciatori comunicati nei giorni scorsi.



Matteo Pessina prosegue il suo lavoro differenziato, con il programma di recupero. Come informa la società - tramite i propri canali ufficiali - domani l'intero gruppo usufruirà di una giornata di riposo. Si tornerà a lavorare lunedì pomeriggio, a porte chiuse.