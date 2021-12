Il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Villarreal: "Sono episodi che nel calcio possono capitare ma abbiamo la stessa concentrazione di ieri, ci siamo preparati allo stesso modo, vediamo cosa succederà".



Giusto rinviare la partita?

"Sì perchè alla fine non avrebbero permesso una partita del livello della Champions



Hai segnato il primo gol in casa in Champions.

"Avendo saltato le due sfide col Manchester United ho anche una motivazione in più per giocare questa competizione. Tutti noi sappiamo che è un obiettivo grandissimo, vogliamo conquistarlo ancora. Speriamo di riuscirci".



Ti aspetti un Villarreal chiuso?

"Sicuramente loro partiranno più chiusi del solito anche se nella loro filosofia che c'è di giocare la palla. Speriamo di andare in vantaggio così potranno aprirsi anche loro, ma siamo pronti a tutto".