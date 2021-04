Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Bologna: "Puntare al secondo posto è alla nostra portata, questa gara ci dà la possibilità di arrivarci almeno per una notte in attesa di capire cosa farà domani il Milan. Non è facile mantenere alta la concentrazione con tante partite ravvicinate, stiamo lavorando tanto sotto l'aspetto mentale".