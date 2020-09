"Sono molto contento di essere tornato a casa. Sono stato tanti anni in Spagna, in città bellissime e giocando per squadre importanti. Però tornare in Italia per me è una cosa bellissima, ho una bambina e i miei genitori potranno godersela un po' di più". Inizia così l'intervista di Cristiano Piccini, ultimo arrivato in casa Atalanta, ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro.



"L'Atalanta è una squadra importante con grandi individualità e un grande gruppo. Contro il Valencia hanno fatto due grandi partite, vincendo meritatamente. Si tratta di una realtà bellissima ed importante. Zingonia? Sono rimasto meravigliato a vedere il centro sportivo. L'Atalanta è davvero un grande club, ha tutte le carte in regola per ambire a tutto. Fare bella figura in campionato e vincere un titolo, dobbiamo restare però con i piedi per terra come fatto finora. Alla fine i risultati arriveranno".



Piccini ha scelto, contestualmente, il numero di maglia: vestirà il 21.