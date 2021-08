Roberto Piccoli, l'uomo che ha deciso nei minuti di recupero la vittoria dell'Atalanta per 1-2 sul campo del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn al 90' "È un'emozione bellissima. È stata una partita molto difficile contro una squadra tosta, però alla fine ho avuto quel guizzo ed è stato bellissimo andare ad esultare sotto lo spicchio dei nostri tifosi che per fortuna sono tornati a sostenerci. Mi è arrivata la palla e mi sono fatto trovare pronto. Da bergamasco è bellissimo segnare con questa maglia, ho sempre tifato Atalanta. Sono contentissimo per me, i tifosi e la squadra: pur soffrendo, abbiamo meritato il successo. Il Torino è una squadra preparata, soprattutto fisicamente: siamo stati un muro compatto e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Adesso bisogna stare concentrati, il campionato è appena iniziato"