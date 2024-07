Atalanta, tutte le cessioni per non perdere i big: cosa può succedere con Musso e Koopmeiners

Getty Images

"Una big non vende ma si rinforza". Questo mantra del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, i Percassi l'hanno fatto un po' loro. Dopo il riscatto di De Ketelaere e il no alla Juve per Koopmeiners ("la società non ha in programma di cederlo", parola dell'ad Luca Percassi), la dirigenza nerazzurra sta portando a termine l'affare O'Riley, centrocampista classe 2000 del Celtic, per circa 17 milioni di euro. Grazie al bilancio all'attivo, il club bergamasco non ha bisogno di vendere e può anzi re-investire per alzare ancora di più l'asticella dopo la vittoria in Europa League.

ROSA CORTA - L'allenatore nerazzurro però ha sempre chiarito anche un'altra questione: vuole una rosa lunga ma non troppo. La teoria dei 16-18 titolari ha sempre funzionato nella sua Atalanta e la riprova è arrivata l'ultimo anno, quando la squadra non ha voluto scegliere una competizione, dando un ordine di priorità, ma le ha portate avanti tutte e tre fino all'ultimo. Per questo sfoltire la rosa sarà comunque una missione degli uomini di mercato, al pari di puntellare il reparto esterni e cercare un vice Scamacca. e la riprova è arrivata l'ultimo anno, quando la squadra non ha voluto scegliere una competizione, dando un ordine di priorità, ma le ha portate avanti tutte e tre fino all'ultimo. Per questo, al pari di puntellare il reparto esterni e cercare un vice Scamacca.



PRIME USCITE - Il primo giocatore pronto a partire sarà Miranchuk: il fantasista russo cercato dall'Atlanta United che nelle ultime ore si è convinto della bontà di emigrare in America, in cerca di spazio nell'MLS. L'Atalanta sta chiudendo l'affare per circa 12 milioni di euro e sarebbe la terza plusvalenza dopo quelle per Okoli, Cambiaghi e Zortea. Piccoli e Adopo sono gli altri due giocatori volati a Cagliari, uno già via in prestito (a Lecce) e l'altro a Bergamo non trovava spazio. Guadagnare dagli esuberi è un altro segreto della squadra mercato orobica, che ora sta cercando un nuovo acquirente per Bakker, arrivato un anno fa a 10 milioni di euro. L'esterno non è mai riuscito a rodare né integrarsi nei meccanismi di gioco di mister Gasperini, ma nella pre-season è riuscito a rivalutarsi sui 7 milioni circa. Al momento non ci sono pretendenti all'orizzonte.