"Il tifo organizzato si ferma per una pausa di riflessione": questa la voce che ha iniziato a girare negli ambienti vicini alla Curva Nord dell'Atalanta, che hanno manifestato la volontà di fermarsi e non continuare né con cori, né con striscioni e addirittura con le trasferte.



Alla base di tutto ci sarebbero problemi organizzativi e di gestione interna proprio al gruppo Curva Nord. Una decisione che però fa molto discutere i tifosi nerazzurri, tanto da accendere una polemica e far sorgere tante domande ancora senza risposta: perché fermare il tifo proprio adesso, nel momento più cruciale della stagione per la Dea, a pochi giorni dalle decisive gare contro la Roma in casa e il Valencia al Meazza? Forse la clamorosa decisione presa dalla Curva potrebbe rientrare nelle prossime ore, certo è che i tifosi dirimpettai della Sud non ci stanno e promettono un tifo caloroso fin da sabato, per non fare pesare il silenzio della nuova Curva.