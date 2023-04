Il difensore centrale dell'Atalanta Berat Djimsiti, per un pistone involontario di Abraham, è stato costretto a uscire dolorante nel corso di Atalanta-Roma, con le mani nei capelli.



Oggi gli esami chiariranno se si tratta di una semplice botta in seguito a un trauma o se invece c'è la frattura dell'alluce, con tempi di recupero molto più lunghi. Per Torino intanto si scaldano Demiral e Palomino.