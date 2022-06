Sembra sempre più lontano il riscatto del difensore turco Demiral da parte dell'Atalanta, che non verserà i 20 milioni di euro alla Juve. Per sostituirlo al centro della difesa, l'entourage nerazzurro sta cercando un difensore che sappia impostare l'azione da dietro e buttarsi in profondità, lavoro che svolgono al momento Toloi e Scalvini.



Il profilo perfetto è quello di Jhon Lucumì, il difensore del Genk (in scadenza tra un anno) già monitorato nei due anni passati dall'Atalanta. L'affare sarebbe low cost per le casse bergamasche: solo 5 milioni di euro da versare al club amico dell'Atalanta (per gli affari Castagne e Maehle). Demiral invece potrebbe rinforzare la difesa del Newcastle.