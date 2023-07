Dopo la cessione record di Højlund allo United, la plusvalenza più redditizia della storia dell'Atalanta che l'aveva acquistato a 17 milioni e l'ha rivenduto a 75 (+ 10 di bonus), la dirigenza bergamasca è pronta a investire il tesoretto per altri quattro rinforzi da regalare a mister Gasperini.



In porta serve un secondo che faccia da vice a Musso, la scelta del Gasp dopo l'esclusione, a sorpresa, di Carnesecchi dall'amichevole a Bournemouth. L'azzurrino non vuole scaldare la panca, il più quotato è l'ex Consigli. In difesa invece l'Atalanta è pronta ad affondare per Hien dal Verona, mentre sulla fascia sta duellando con Juve e Inter per portare a Bergamo Holm dallo Spezia.



Infine, in attacco, serve un numero 10 di tecnica ed estro: in pole c'è Emmanuel Dennis, fantasiosa nigeriano di 25 anni del Nottigham Forest, club che è già in buoni rapporti con l'Atalanta grazie all'affare Freuler.