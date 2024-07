Redazione Calciomercato

Terminala prima uscita pubblica stagionale dell'Atalanta al campo sportivo Città di Clusone contro la Primavera. A decidere la gara però, con due tempi regolari da 45', non sono stati i giocatori della prima squadra ma due giovanissimi che promettono bene: il Campione d'Italia con l'Atalanta Under 16, fratello del campione di pallavolo, el'attaccante classe 2005 arrivato a gennaio nell'Under 23 con l'operazione che ha portato Hien in prima squadra, che ha segnato una doppietta.A fare notizia però sono soprattutto due giocatori, per due motivi opposti., presente in campo per tutto il primo tempo fin dal 1', ha risposto alzando il pollice e sorridendo a chi gli ha chiesto di rimanere a Bergamo. Di certo mister Gasperini non l'ha risparmiato e l'olandese ha scheggiato anche il palo.però si è improvvisato tuttocampista, iniziando a rivestire il suo ruolo. Assente invece, promesso da qualche giorno all'Atlanta United. Non si è visto in campo ma nemmeno ai margini nel corso del test che ha visto un migliaio di spettatori sugli spalti.

In forma smagliante il nuovo innesto, che ha servito il suo primo assist, e anche il nuovo difensoredestinato a partire, è apparso nella sua forma migliore proprio come un anno fa a Clusone (sede abituale del ritiro dell'Atalanta e patria deiche hanno guardato la partita con interesse da bordo campo), quando sembrava destinato a diventare protagonista.