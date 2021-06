Non solo l'Italia, con Toloi e Pessina che proveranno a ritagliarsi uno spezzone d'azzurro contro l'Austria, questa sera a Bergamo si tiferà la Primavera nerazzurra: alle 18 infatti andrà in scena la semifinale scudetto allo stadio Ricci di Sassuolo,diretta tv Sportitalia.



INTER O EMPOLI- La famosa cantera fucina di talenti per Atalanta Primavera sfiderà la baby Samp: in palio c’è la finale di mercoledì prossimo, con l’Inter – nell’altra semifinale (domani ore 18) – favorita sulla carta contro l’Empoli.



IL PRECEDENTE- Acciuffata la qualificazione in extremis grazie all'attaccante Alessandro Cortinovis, tenuto sotto stretta osservazione da mister Gasperini, questa sera la giovane Dea cercherà di vendicare l'ultima sconfitta: blucerchiati e nerazzurri si incontrarono infatti nel maggio 2007, come ricorda L’Eco di Bergamo, Marconi andò a segno per l'Atalanta ma poi la Samp la ribaltò perdendo poi in finale contro l’Inter di Balotelli.