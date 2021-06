L'Atalanta Primavera inizia oggi il proprio cammino nei playoff ad eliminazione diretta. Al primo turno, i giovani di mister Massimo Brambilla sfideranno la Roma, con calcio d’inizio questa sera alle ore 19, allo stadio Ricci di Sassuolo (con diretta televisiva su Sportitalia). I nerazzurri si sono qualificati quinti a 52 punti, tre in meno della Roma che invece ha concluso al quarto posto e quindi avrà due risultati su tre a favore: in caso di parità al 90′, a passare saranno i giallorossi. In questa stagione, Roma e Atalanta si sono incrociate due volte: all’andata i giallorossi hanno vinto con un netto 4-0, mentre a Zingonia è terminata 1-1. La vincitrice incontrerà in semifinale la Sampdoria.



LE PAROLE DI MISTER BRAMBILLA- “Dobbiamo fare una grande partita. Abbiamo un solo risultato a disposizione, ma dal punto di vista mentale siamo pronti. Nelle ultime gare scendevamo sempre in campo con l’obbligo di vincere per riuscire ad agganciare i playoff, siamo già allenati a non avere alternative. Dopo aver rincorso i playoff per tutta la stagione, vogliamo giocarcela al massimo. In tutte le gare secche non sempre vince la squadra migliore o che gioca meglio, ma quella con più entusiasmo e determinazione“, ha svelato a L'Eco di Bergamo.