L'Atalanta giocherà allo stadio Tardini di Parma le prime due partite in casa del prossimo campionato di Serie A. Ancora nessuna decisione invece per le gare di Champions League, visto che a fine mese una delegazione dell'Uefa sarà a Bergamo per un sopralluogo sul cantiere del nuovo stadio.



Il direttore operativo Roberto Spagnolo spiega: "I lavori proseguono secondo i tempi previsti, non c'e' alcun ritardo sui tempi. Dall'1 luglio cominceremo a poggiare la copertura sulle due ali laterali, saranno impiegati 700 mila chilogrammi di ferro, mentre un milione di chili è già stato utilizzato per le fondamenta, insieme a seimila metri cubi di cemento. Altri quattromila metri cubi di cemento serviranno invece per i prefabbricati". Il nuovo impianto potrebbe riaprire il prossimo 29 settembre.