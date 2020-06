Adrien Tameze, centrocampista francese in forze all'Atalanta dal gennaio 2020, ha giocato solo 12' in 4 gare con la maglia nerazzurra tra Serie A e Champions League, ma le apparenze ingannano. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non è solito stravolgere le gerarchie dei titolari fissi con gli ultimi arrivati, per cui questa piccola fiducia concessagli è già un segnale importante, soprattutto in vista delle 13 gare ravvicinate che dovrà giocare la squadra.



8 MILIONI PER IL RISCATTO- Non solo, anche in chiave mercato è un segnale importante: il Nizza è proprietario del cartellino fino al 30 giugno 2021 e, per riscattarlo, la società bergamasca deve metter sul piatto 8 milioni di euro, da sborsare obbligatoriamente se Tameze giocasse otto match in campionato. E ad oggi ne mancano sei, altrimenti il club orobico potrà decidere liberamente se esercitare o meno l’opzione di acquisto.



RICAMBIO D'ARIA- Ma in sei partite su tredici che restano è altamente probabile che il tecnico si serva dell'esperienza e del fisico del fracese classe ’94, 150 presenze da professionista e 71 match in Ligue-1 nelle ultime due stagioni e mezza: nel filotto di 13 partite che valgono una posizione Champions, i centrocampisti fissi Marten de Roon, Remo Freuler e Mario Pasalic dovranno rifiatare e poter ruotare con una riserva di lusso come il jolly di Lille.