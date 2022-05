L'Atalanta non è riuscita ad esprimere il gioco spumeggiante delle scorse stagioni e per la prossima si dovranno valutare tante componenti per tornare a stupire. Nel frattempo la dirigenza sta pensando a come puntellare la rosa con nuovi innesti giovani. Okoli e Lovato sono i due nomi che torneranno a varcare i cancelli di Zingonia dopo i prestiti con Cremonese e Cagliari. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.