L'ex centrocampista del Milan, Vikash Dhorasoo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Psg rimane favorito anche se senza Mbappé fa meno paura. Conta meno l’assenza di Verratti. In un centrocampo a due il titolare è Paredes. Il problema è che il Psg emana negatività, invece di godersi il momento. L'Atalanta si è confermata in campionato, senza crollare nonostante il bel cammino in Champions League. Gioca da squadra, senza grandi individualità. Ma la difesa parigina dovrebbe tenere. E occhio a Icardi che può sbloccarsi".