alla vigilia della gara più importante della storia della Dea e della carriera dei suoi giocatori, contro il Psg, racconta l'emozione nella conferenza stampa all'Estàdio da Luz: "Sappiamo benissimo l'attesa che c'è attorno a questa gara per l'amore che tutta la provincia di Bergamo ha nei confronti della Dea, poi, noi ci portiamo dietro tutti i sentimenti dei nostri tifosi. Ora dobbiamo ridurre tutto a una partita di calcio, rappresentando nel modo migliore il territorio e la sua capacità di reagire regalando, se possibile, un sorriso".in campionato abbiamo fatto risultati molto buoni e importanti con l'accesso garantito alla prossima Champions, questa gara è di grande prestigio ma nel prepararla, al di là delle emozioni, ho voluto lavorare sulla nostra squadra e sull'avversario che andremo ad affrontare"Questa è una partita secca, giocare in un'unica gara,Dovremo essere molto bravi da subito a mettere in campo le nostre caratteristiche con un buon gioco. Lo dobbiamo fare in campo perché è una qualificazione ristretta"."Uno dei più forti al mondo, questo è un problema per tutte le squadre che lo incontrano,cercheremo di farlo con la nostra organizzazione. Abbiamo incontrato tanti giocatori veramente forti, con l'attenzione e la concentrazione di tutti possiamo cercarne di ridurne un po' l'efficacia"."Mi auguro che sia molto positivo il nostro approccio, non sempre è detto che una squadra che non è mai arrivata a questi livelli debba avere una proposta negativa,e raggiungere dei traguardi attingendo a dei valori come idee e gioco, voglia di fare e di giocare, passione ed entusiasmo, si può arrivare a questi livelli e tutto questo penso che alla gente piaccia molto, è chiaro che abbiamo una responsabilità di non deludere su questi valori, cercheremo di continuare a dimostrare che anche una squadra come l'Atalanta possa sedersi al tavolo di una competizione così importante"."Al Psg mancherà Di Maria, a noi ilicic e Gollini."Non faccio questo tipo di classificazione, cquelle economiche hanno un peso molto forte ma quando arrivano questo tipo di competizioni dobbiamo guardare quelle che abbiamo a disposizione, e sono tante e forti"."Noi sapevamo che il nostro girone non era facile, ilma abbiamo pareggiato col City e vinto con Dinamo, Shakhtar e due volte col Valencia".