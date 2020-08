Il quarto di finale di giovedì, mette di fronte l’altra sorpresa, il Lipsia, all’Atletico Madrid del Cholo Simeone: i Colchoneros, in bacheca a 2,40, sono preferiti ai tedeschi, quotati a 3,15, che però non vanno sottovaluti avendo sovvertito più di un pronostico in questa stagione. La vincente potrebbe essere l’avversaria dell’Atalanta in semifinale.