Non è detto che Ruslan Malinovskyi lascerà l'Atalanta. Il West Ham resta alla finestra, il Tottenham non lo molla, ma i Percassi, per lasciarlo andare, vogliono una cifra stellare.



La società bergamasca ha infatti alzato notevolmente la valutazione del trequartista ucraino: ci vuole un minimo di 40 milioni + 5 di bonus. Malinovskyi quindi non deve partire 'a qualunque costo', potrebbe anche restare: se se ne andrà lo farà per una cifra che consentirà alla Dea un paio di investimenti tra fascia sinistra e attacco.



Al giocatore comunque non dispiace l'idea di giocare in Premier, ma gli Spurs vogliono solo un prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri lo cederebbero solo a titolo definitivo. Lo scorso anno il Tottenham aveva preso Golliniin prestito con diritto di riscatto, ma poi non ha esercitato l'opzione e il portiere è tornato a Bergamo prima di finire alla Fiorentina.