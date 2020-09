Prosegue la preparazione dell’Atalanta di mister Gasperini in vista della prima gara della stagione contro la Lazio. Lavoro personalizzato ma sulla via del recupero per Matteo Pessina dopo la lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro.



Ancora a parte Aleksey Miranchuk che, a differenza del centrocampista italiano, ne avrà ancora per un mese a causa di un infortunio muscolare.