Un gol, appena il secondo in stagione, per dimostrare di esserci e di volerci essere ancora. Luis Muriel ha mandato un messaggio chiaro all'Atalanta contro lo Spezia, una rete che è arrivata sei mesi dopo l'ultima, nel momento più basso dell'esperienza dell'attaccante colombiano a Bergamo. Una gioia per provare a cambiare anche un futuro che, fino a qualche settimana fa, sembrava scontato e destinato a portare a un addio. Uno scenario ancora non da escludere, ma non più così certo. Con l'esplosione di Hojlund tra i fattori di cui tenere conto.