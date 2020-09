Sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato che nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di rimborso riguardo alle partite (sette) giocate a porte chiuse, del campionato di Serie A 2019/2020.



La modalità di rimborso - come si legge sul comunicato - prevede l’emissione di un voucher per l’acquisto di biglietti e/o abbonamenti esclusivamente per eventi organizzati dall’Atalanta, utilizzabile entro 18 mesi dall’emissione. Una decisione che "vuol venire incontro agli abbonati 2019-2020 in un periodo di grande emergenza sanitaria che ha profondamente segnato la nostra città”.