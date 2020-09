L'affare pareva fatto, ma è frenato. Nella giornata di ieri, Rick Karsdorp è sceso in campo nell'amichevole contro la Sambenedettese: secondo La Gazzetta dello Sport, l'operazione ora è ferma per un problema di commissioni. Se non dovesse sbloccarsi a breve, l'Atalanta virerà su un altro obiettivo.