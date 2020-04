'Rinascerò, rinascerai', la canzone che il cantante bergamasco Roby Facchinetti ha composto insieme a Stefano d’Orazio e dedicato alla sua città martoriata dal Coronavirus sta avendo un successo grandissimo. Prima in classifica per numero di visualizzazioni, con tantissime autorità e personalità del mondo dello spettacolo ad applaudire testo e musica. Lo stesso cantante dei Pooh Roby Facchinetti, sul suo profilo Facebook, ha voluto ringraziare tutti per le visualizzazioni e gli apprezzamenti, ricordando le gesta eroiche dei medici che ogni giorno salvano delle vite all'ospedale di Bergamo a cui è devoluto l'incasso della vendita del brano.



ALLO STADIO- Ma il feed back più grosso arriva dall'Atalanta, dato che ieri il presidente Antonio Percassi ha chiamato Facchinetti per complimentarsi della canzone e comunicargli che verrà trasmessa dagli altoparlanti ogni volta che la squadra giocherà al Gewiss Stadium. Ecco l'annuncio di Facchinetti: "Proprio ieri infatti mi ha chiamato il presidente Percassi per annunciarmi che la società ha deciso che 'Rinascerò, rinascerai' verrà fatta ascoltare ogni volta che la Dea giocherà nel suo stadio. Per me questo è un orgoglio unico, e mi commuove".