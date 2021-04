Contratto in scadenza 2022, con i discorsi per il rinnovo che al momento non decollano. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Matteo Pessina con l'Atalanta, che non sta riuscendo a prolungare l'accordo col centrocampista classe '97. Sullo sfondo resta sempre il Milan, che ha un'opzione per acquistare il giocatore al 50% del prezzo.