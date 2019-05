L'Atalanta, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della gara di domenica contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium con inzio alle 20,30. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto la seduta sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio della gara contro la Juventus. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.



Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.