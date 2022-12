L'Atalanta, a caccia di un nuovo esterno sinistro che può giocare anche in attacco, è tornata su un vecchio pallino: il duttile Stipe Biuk, Under 21 croato già monitorato nella corsa sessione di mercato, preso di mira per il mercato di gennaio.



Biuk è stato già vicino all’Atalanta che ora sarebbe pronta a tornare alla carica sfidando la concorrenza di Sassuolo e Salisburgo. Biuk potrebbe arrivare a Bergamo se l’Atalanta riuscisse a trovare una sistemazione a Ruslan Malinovskyi, incassando almeno 18 milioni di euro.