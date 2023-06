Grande fermento sul mercato degli esterni per l'Atalanta, che vuole compiere una vera e propria rivoluzione nel reparto. Il clubi è già mosso per fare una prima offerta allo Spezia, per battere sul tempo la Juve a portare a Bergamo per 7 milioni di euro l'esterno destro Emil Holm. Una cifra simile a quella che i Percassi spenderebbero per rinforzare la corsia sinistra con Mitchel Bakker, coetaneo classe 2000 del Bayer Leverkusen.



Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini però non ama le rose troppo lunghe, per questo con l'arrivo di due nuove pedine, altre due dovranno lasciare Zingonia. In pole per la partenza c'è sicuramente Soppy, che ha espressamente dichiarato fuori dalle sue scelte tecniche. Il giovane cresciuto nel vivaio, utile anche in termini di liste Uefa, Ruggeri andrebbe invece a completare la doppia catena di sinistra, mentre a destra Hateboer aspetta di riprendersi dalla rottura del crociato e in quella zona possono alternarsi Holm e il duttile Zappacosta.



Per questo Zortea è destinato o a tornare al Sassuolo, che però non è disposto a pagare i 10 milioni fissati a gennaio per il riscatto, o al Verona in prestito, mentre Maehle potrebbe stimolare l’interesse di qualche club. La Juve ci ha già provato, ma servono almeno 15-20 milioni di euro.