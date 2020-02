Altra gara da non perdere nella 24esima giornata è quella tra Atalanta e Roma, scontro diretto per la Champions League. I nerazzurri sono quarti da soli con un vantaggio di tre punti proprio sui giallorossi, a cui la vittoria manca da 3 gare consecutive (2 sconfitte e un pareggio). I bookmaker non hanno dubbi e assegnano la vittoria ai padroni di casa, a 1.85, il blitz giallorosso a Bergamo vale 3.60, a 4.25 il pareggio. Anche gli scommettitori puntano sulla Dea, il 78% ha scelto infatti il segno 1. Mai così male la difesa della Roma, 7 i gol subiti solo nelle ultime due gare e, contro la seconda squadra che segna di più in casa, sarà dura non prendere gol: la rete dell’Atalanta è infatti appena a 1.06, il gol dei nerazzurri in entrambi i tempi è a 2.25, secondo Agipronews.