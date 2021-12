Atalanta-Roma (sabato 18 dicembre, calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare. Reduci dalla vittoria in rimonta di Verona, i bergamaschi sono terzi in classifica con 9 punti di vantaggio sui giallorossi, che vengono dal successo interno sullo Spezia.



LE ULTIME - Gasperini deve ancora fare a meno dell'infortunato Gosens. Scontata la squalifica, Malinovskyi è in vantaggio su Ilicic per appoggiare Duvan Zapata in attacco: dietro di loro Pessina parte favorito su Pasalic. Più Demiral che Djimsiti in difesa, sugli esterni Zappacosta e Maehle preferiti ad Hateboer.

Dall'altra parte Mourinho rilancia Mancini e Zaniolo, che hanno scontato il turno di stop: squalificato il giovane attaccante Felix. Assenti gli indisponibili Spinazzola (ex di turno), Pellegrini, Perez ed El Shaarawy.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Zapata, Malinovskyi. All. Gasperini.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Zaniolo. All. Mourinho.



Arbitro: Irrati, assistenti Alassio e Zingarelli, Colombo quarto uomo, Nasca e Tolfo al Var.