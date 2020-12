In occasione della partita contro la Roma, l'Atalanta indosserà una maglia realizzata ad hoc: le casacche con le quali i nerazzurri giocheranno in occasione dell'undicesima edizione del Christmas Match saranno come da tradizione messe all'asta per beneficenza nel corso della trasmissione TuttoAtalanta in onda su Bergamo Tv.



Come si può vedere dalla foto, oltre all'immancabile albero di Natale, in blu su sfondo grigio, sulla manica dei nerazzurri c'è la scritta: "Christmas Match Atalanta vs Roma 20 dicembre 2020".