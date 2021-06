Nel corso di una copiosa intervista concessa a Sport Week, Miguel Veloso è tornato a parlare anche della sua lunga e spesso travagliata esperienza al Genoa: "Mi aveva voluto Gasperini - ha raccontato il centrocampista portoghese - quando sono arrivato, dopo poco lui è stato mandato via. Con lui la mia carriera sarebbe stata diversa? Magari sì, magari no. Però molto è dipeso anche da me".



Il regista di Coimbra ha poi svelato un retroscena relativo al suo ritorno in rossoblù nell'estate 2016: "Dopo essermene andato una prima volta, al Genoa non volevo tornare ma Juric mi chiese con insistenza. E dopo, infatti, mi ha portato a Verona".



Piazza, quella scaligera, nella quale il lusitano è sembrato rinascere dopo gli anni difficili al Grifone: "Qui mi sono ritrovato. Negli ultimi due anni al Genoa non avevo fatto benissimo, dunque sono arrivato al Verona con grandi motivazioni, era una sfida con me stesso per dimostrare che potevo dare ancora qualcosa".