Sarà l'attaccante Sam Lammers, reduce da due gol contro Cagliari e Napoli agli esordi, a guidare il tridente dell'Atalanta oggi contro la Sampdoria? Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini è pronto a studiare le rotazioni, a tre giorni dalla gara contro il Midtyjlland e a meno tre dall'impegno storico e prestigioso contro l'Ajax, martedì alle 21 al Gewiss Stadium.



ESTERNI A RIPOSO- In difesa, Bosko Sutalo potrebbe prendere il posto di Rafael Toloi, insieme a José Luis Palomino e Berat Djimsiti. Sulle fasce, dopo gli straordinari di Hans Hateboer e Robin Gosens tra campionato e nazionali e coppa, spazio a Fabio Deapaoli contro la sua ex Doria e a Johan Mojica sulla sinistra.



INCOGNITA TRIDENTE- Imprescindibile l'apporto del capitano Papu Gomez, 4 gol e 2 assist nelle prime 4 di A, così come quello di Josip Ilicic, di ritorno a casa da titolare dopo l'ultima, l'8 luglio scorso, sempre contro la Sampdoria. Ma bomber Duvan Zapata potrebbe rifiatare in vista dell'Ajax: Lammers è pronto al terzo gol, in Danimarca non stava benissimo, ma adesso è recuperato. E Aleksej Miranchuk? Partirà dalla panchina, pronto a subentrare col suo sinistro cecchino.