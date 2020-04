L'Atalanta non solo si trova nell'epicentro del Coronavirus senza sapere quando l'emergenza rientrerà e potrà tornare in campo per la Serie A e la Champions, ma nemmeno dove. Lo stadio di San Siro infatti, come fa notare la rosea, è stato al centro di polemiche dopo la cosiddetta 'partita zero' del 19 febbraio tra Atalanta e Valencia che avrebbe scatenato il contagio nella città bergamasca e in quella spagnola. Del resto, l'articolo 24.6 del regolamento Uefa per la Champions specifica che “se la Uefa, per qualunque ragione, ritiene che una sede non sia più adatta, può chiedere al club di proporne un’altra in linea con i requisiti e, qualora non sia in grado di indicarla, deciderne una alternativa, in campo neutro”.



IN CAMPO NEUTRO- Da escludere ovviamente il Gewiss Stadium, i cui lavori non sono ancora terminati e quindi non rispetta i requisiti richiesti dalle norme Uefa ed è anche al centro del contagio. Si fa quindi largo l'ipotesi che l’Atalanta potrebbe dover trovare un’altra sede neutra per i suoi incontri europei, probabilmente all’estero.