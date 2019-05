Novanta minuti per l'Europa che conta. Ultimo impegno di questa Serie A per l', cheal Mapei Stadium (gara casalinga, Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo chiuso per lavori) affronta il: con una vittoria, i bergamaschi blinderebbero il terzo posto e, di conseguenza, l'accesso alla prossima edizione della Champions League; i neroverdi, invece, con un successo scavalcherebbero il Bologna e si prenderebbero il decimo posto, che vale 6 milioni di euro.Il bilancio tra l'Atalanta e il Sassuolo è a favore dei bergamaschi: dopo aver perso le prime due sfide in A, non è arrivata nessuna sconfitta nelle successive nove contro i neroverdi (5 vittorie, 4 pareggi). All'andata fu goleada per la squadra di Gasperini: 2-6 al Mapei Stadium, con la tripletta di Ilicic. La formazione di De Zerbi, però, è in un momento di forma: una sola sconfitta nelle ultime otto giornate (2 vittorie, 5 pareggi), il Sassuolo è inoltre la squadra ad aver mandato a segno più giocatori diversi nei Top-5 campionati europei nella stagione 2018/19.Fischio d'inizio ore 20.30, su Calciomercato.com la diretta diAtalanta: Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.Sassuolo: Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Locatelli; Berardi, Boga.​