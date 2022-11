"Dopo tre sconfitte di fila il momento è un po’ buio”. Il difensore e centrocampista dell'Atalanta Giorgio Scalvini, intervistato da Rai Sport sulla situazione della squadra bergamasca, spiega dal ritiro dell'Italia a Coverciano: “Il campionato era iniziato bene, cambiando qualcosa in difesa rispetto alle precedenti stagioni. Ma devo ringraziare la squadra e Gasperini se sono in Nazionale e con l’Albania ho giocato da titolare per la prima volta”.



EMOZIONE- “Nel mio club sto giocando dietro o in mezzo, senza preferenze perché posso fare bene in entrambi i ruoli. Come Atalanta l’impegno non è mai mancato e comunque siamo sulla strada giusta. Poter difendere la maglia azzurra dal primo minuto è stata una cosa molto emozionante. Magari sembro freddo, ma le emozioni le ho anch’io”.