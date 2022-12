L'Inter ha già un piano per il prossimo mercato estivo: a giugno si muoverà per acquistare il difensore dell'Atalanta classe 2003 Giorgio Scalvini. Come riporta il Corriere dello Sport, per dire addio al gioiello di Zingonia servirà una maxi offerta ai Percassi e l'Inter sta pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Giovanni Fabbian, centrocampista quasi 20enne che l’Inter ha girato in prestito alla Reggina, dove ha già segnato 5 gol, e che piace molto all'Atalanta.