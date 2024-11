Atalanta, Scalvini torna tra i convocati dopo l’infortunio: il punto sul futuro e la gestione Gasperini

Getty Images

per il terribile infortunio al crociato rimediato nella partita contro la Fiorentina dello scorso 2 giugno 2024 sono ormai alle spalle:per la sfida contro il Parma, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un recupero importante per Gian Piero, che da adesso in poi potrà contare su una scelta in più in difesa.. Solitamente, infatti, per un infortunio al crociato, i tempi di recupero si stimano intorno ai 6 mesi, ma il 20enne originario di Brescia, invece, è tornato asolamente dopo poco più di 5. Molto probabilmente, però, il difensore non scenderà in campo nella sfida contro il Parma, almeno dal primo minuto. Il suo recupero, però, arriva in un momento fondamentale della stagione, con la Dea che sarà impegnata su più fronti (Champions League, campionato e Coppa Italia). Ecco che, quindi,

- Con ilpotrebbero, poi, tornare a bussare alla porta della Dea diversi club, che prima dell'infortunio lo avevano inserito nella lista dei possibili rinforzi per la propria retroguardia. Uno su tutti il, che ha sempre mantenuto attivo il radar sul gioiello classe 2003. Anche ilha corteggiato per un lungo periodo il giovane difensore, scontrandosi, però, con la richiesta della dirigenza nerazzurra da. Anche in Italia non sono mancati gli estimatori, con squadre comeche avevano preso informazioni sul giovane talento italiano., tanto che il tecnico dei nerazzurri farà di tutto pur di reinserirlo in breve tempo nel trio titolare della sua difesa, come braccetto di destra.