Atalanta, Scamacca: "Arrivo agli Europei nel miglior momento della carriera"

AFP via Getty Images

Gianlucaha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo perso per 2-3 contro la Fiorentina."Ci arrivo nel momento più bello e più importante della mia carriera. Speriamo di continuare così e aiutare anche la Nazionale"."Le partite di San Siro me le ricordo, non stavo bene né fisicamente né mentalmente e a inizio anno ha avuto subito uno stiramento. Da febbraio/marzo in poi, oltre a raccogliere i frutti del lavoro, ha avuto una continuità che mi ha permesso di fare questo finale di stagione".

"Nella continuità di prestazione e nello stare nel vivo della partita, mi sento molto più nel vivo del gioco"."Una famiglia, qualcosa di sano e puro che oggi è difficile da trovare. Ti senti coinvolto a 360 gradi e ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti"."Speriamo. Dobbiamo onorare la maglia, poi se arriviamo fino in fondo ancora meglio